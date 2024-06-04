Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi, muhteşem bir yıl sonu konserine ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Belediye Meclis Üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Geceye Çocuk Kültür Evi Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Çocuk Kültür Evi Ritim Grubu ve Bireysel Çalgı Programı öğrencileri sahne alarak damga vurdu. Öğrenciler, sergiledikleri yetenekleri ve gösterdikleri üstün performanslarıyla büyük alkış topladı.

Konserin sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, öğrencilere ve onların başarılarına katkıda bulunan öğretmenlerine tebriklerini iletti. Başkan Erkek, konuşmasının ardından öğrencilere ve öğretmenlere çiçek takdim etti.