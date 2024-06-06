Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek yangına havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alanda yayılarak dumanlar ve alevler yükselmesine neden oldu. Yangının fark edilmesi üzerine, bölgedeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale için seferber oldu.

Yangına havadan bir helikopter, karadan ise dört arazöz ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak büyük bir felaketin önüne geçildi.

Yangının söndürülmesinin ardından, bölgedeki soğutma çalışmaları da hızla başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin yıldırım düşmesi olduğunu belirtti.