Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek için hızla bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangını kontrol altına almak için bölgeye hem havadan hem de karadan müdahale ekipleri gönderildi. Havadan 2 uçak ve 3 helikopter ile yangına müdahale edilirken, karadan ise 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının hızla yayılması ve yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle ekipler büyük bir çaba sarf ediyor.