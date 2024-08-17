15 Ağustos’ta Çanakkale’nin Gelibolu Yarımadası’ndaki tarihi bölgelerde başlayan büyük yangın, 700 hektarlık alanı etkiledi. Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Alan’daki yangın, 24 saat süren yoğun müdahalelerin ardından kontrol altına alındı ve ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

24 saat içinde kontrol altına alındı

Yangın, Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında, ziraat arazisinde başladı ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekipler, havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale etti. Yangın, bu yoğun çabalar sonucunda 24 saat içinde kontrol altına alındı.

Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve iki ormancı kaza geçirdi

Yangın bölgesine müdahale eden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve iki ormancı, trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan üç kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi ve tedavilerinin ardından tekrar görevlerine döndü.

Patlamamış top mermileri ortaya çıktı

Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, kuzey hattındaki bazı bölgelerde (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişleri durdurdu. Ayrıca, Anzak Koyu bölgesindeki yabancı mezarlıklardan Canterbury Mezarlığı da alevlerden zarar gördü. Yangın sırasında patlamamış top mermileri de ortaya çıktı.

Yanan alan 980 futbol sahası büyüklüğünde

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında etkilenen 700 hektar alan, yaklaşık 980 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsıyor.