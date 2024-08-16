Yangın, 24 saat süren yoğun mücadeleyle kontrol altına alındı.

Yangının yayılması ve mücadele

Yangın, Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ziraat alanında başladı. Hızla ormanlık alana yayılan alevler, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edilmesini gerektirdi. Havanın kararmasıyla birlikte arazözler, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeli, yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Arıburnu ve Anzak Koyu bölgelerinde gece boyunca devam eden çalışmalar drone ile görüntülendi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı bölgeye askeri helikopter gönderdi.

Ekiplerin yaralanması ve tedavi süreci

Yangın bölgesine ulaşan 17 AAC 399 plakalı pikap, bir otomobille çarpıştı ve iki orman işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Dumandan etkilenen bazı işçiler de aynı hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su desteği sağladı.

Ziyaret yasağı ve hasar

Yangının etkisiyle Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı geçici olarak ziyarete kapatıldı. Ayrıca, Anzak Koyu yakınlarındaki Canterbury Mezarlığı da zarar gördü.

Vali’den açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.