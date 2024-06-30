Çanakkale'de Yeniköy ve Üvecik köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Bozcaada’dan dahi görüldü. Yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı.

Küçükbaş yetiştiricisi yangından etkilendi

Üvecik köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hamza Özkan’ın kışlası da yangında zarar gördü. Yangın başlayınca hayvanlarını sahile götüren Özkan, sürüsünü telef olmaktan kurtardı. Ayrıca, bölgedeki bir çimento fabrikasının limandaki tesislerinin girişindeki kapalı bölüm de yangından etkilendi.

Rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellendi

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevlerin rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellendi. Ancak yangın nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.