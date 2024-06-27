Dün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın, hızla yayılarak Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Yangına 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz ve 225 personel müdahale etti. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz de yangının ortasında kalırken, personel son anda aracı terk etti. Yangın, 6 saat süren yoğun çabaların ardından kontrol altına alındı.

Assos Ören Yeri ziyarete kapatıldı

Yangından etkilenen Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nda hasar tespit çalışmaları yapılması amacıyla ören yeri 3 gün boyunca ziyarete kapatıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, yangının ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Assos Ören Yeri’nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte, yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve gerekli tespitlerin yürütülebilmesi için Assos Ören yeri 27-29 Haziran tarihleri arasında ziyarete kapalı olacaktır" denildi.