Yangının başlangıç noktası olan çöplük, kısa sürede kontrol edilemez hale geldi.

Hava ve kara ekipleri seferber edildi

Yangının ihbar edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Hava unsurları ve kara araçları, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun bir mücadele veriyor.

Köyler tehdit altında | Kiremitoba ve Aladağ tahliye edildi

Yangının büyümesiyle birlikte, alevlerin tehdit ettiği Kiremitoba köyü tahliye edildi. Kısa bir süre sonra, Aladağ köyü de aynı tehdit altında kalınca acil tahliye kararı alındı. İki köyün sakinleri, güvenli bölgelere yönlendirildi.

Kritik müdahale ve önlemler

Yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla, ekipler hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte, alevlerin kontrol altına alınması daha da zorlaştı.