Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde 26 Haziran günü çıkan yangın, hem doğal hem de tarihi alanları tehdit etti. Saat 16.34’te makilik alanda başlayan yangına, 11 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, arazöz ve su ikmal aracı olmak üzere toplam 22 ekip ve 225 personel ile hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı zarar gördü

Yangında, başta Aristoteles ve Platon’un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu, Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. Alevler içinde kalan bir arazöz kullanılamaz hale gelirken, yangın 43 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı yok etti.

Sahil Güvenlik ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı

Yangın sırasında Assos Antik Limanı’nda vatandaşların mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "26 Haziran 2024 tarihinde, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Assos Antik Kenti’nde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Assos Antik Limanı’nda mahsur kalan vatandaşlar olduğu bilgisinin alınması üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve 8 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905, TCSG-28, TCSG-8, TCSG-6, KB-4319, KB-119, KB-20) görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Botları tarafından mahsur kalan 99 vatandaşımız Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi’ne intikal ettirilmiştir" denildi.