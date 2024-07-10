Çanakkaleli Sporcudan Manş Denizi'ni Yüzerek Geçme Hedefi

Çanakkaleli açık su yüzücüsü ve yüzme antrenörü Melisa Uluarslan, Fransa ile İngiltere arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türk kadınlarının arasına ismini yazdırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılarla dolu kariyer

35 yaşındaki Melisa Uluarslan, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı yüzerek geçti ve yurt içi ile yurt dışındaki birçok yarışmaya katıldı. Şimdi ise, daha önce Nesrin Olgun Arslan, Meryem Tangören, Bengisu Avcı, Aysu Türkoğlu ve Deniz Kayadelen'in başardığı Manş Denizi parkurunda kulaç atmaya hazırlanıyor.

Hedef tarih belirlendi

Hava koşullarının uygun olması halinde, Uluarslan denemesini 27 Ağustos ila 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planlıyor. Antrenmanlarını Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'ndaki Morto Koyu'nda Dardanel'in desteğiyle sürdürüyor.

Melisa Uluarslan, balıkçı olan babasının ve turist rehberi dedesinin teşvikleriyle yüzmeye küçük yaşlarda başladı. İlk açık su deneyimini Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştiren Uluarslan, şimdi ise ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'nın antrenörlüğünde çalışıyor.

Manş denizi ultra maratonu

İngiltere'deki Channel Swimming Association tarafından organize edilen Manş Denizi Ultra Maratonu için hazırlıklarını sürdüren Uluarslan, parkurun su sıcaklığının 15-16 derece olduğunu belirtti. "Çanakkale'deki deniz ve hava şartları, İngiltere'deki kanala ve deniz suyuna yakın" dedi.

2 yıllık hazırlık süreci

Yaklaşık 2 yıldır ultra maratona hazırlanan Uluarslan, Çanakkale'nin soğuk sularında aralık, ocak, şubat ve mart aylarında antrenmanlarına ara vermeden devam etti. "Parkuru geçerken sadece antrenman mayosu giyebiliyoruz. Eşit şartlarda olması için koruyucu herhangi bir giysi veya ekipman kullanamıyoruz" diye belirtti.

"Ne zaman yüzeceğinizi bilmiyorsunuz"

Ultra maratonda başka yüzücülerin de olacağını ifade eden Uluarslan, "Her geçiş kendine ait. Herkesin belirli gün ve tarihi var. Geçiş esnasında ben tek başıma olacağım. Yanımda teknem olacak. Teknede antrenör ve ekibim olacak" dedi.

Uluarslan, İstanbul'daki deniz şartlarının elverişli olmaması nedeniyle antrenmanlarını Çanakkale'de sürdürdüğünü ve bu süreçte bilinçli olarak kilo aldığını da belirtti.

Manş Denizi'ni geçmek 20 yıllık hayali

Turist rehberi olan dedesi Hüseyin Uluarslan'ın teşvikiyle 14 yaşında Çanakkale Boğazı'nı geçen Melisa, yıllar sonra Manş Denizi'ni geçme hayalini gerçekleştirmek için adım attı. "Bir sürü sporcu gördük, birçok kadın geçti. Dedim ki neden olmasın?" diyerek hedefini belirledi.

Uluarslan, 2018'de İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra antrenörüyle tanıştığını ve Manş Denizi'ni geçme hayalini birlikte tartıştıklarını söyledi. "Çalışırsam neden olmasın?" dedik ve 20 yıllık hayalimi gerçekleştirmeye karar verdik" diye ekledi.