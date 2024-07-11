Çanakkalelilerin Yaz Panayırı Ile Eğlenceli Anları Başlıyor

Kepez Belediyesi, yaz aylarına renk katacak etkinliklerine bir yenisini ekliyor. Yaz Panayırı, Çanakkaleliler için 11 Temmuz’da başlayacak ve 15 Temmuz’a kadar devam edecek. Kepez Halk Kafe yanında düzenlenecek panayıra tüm halk davet ediliyor.

Lunapark ve eğlence

Kepez Yaz Panayırı, Çanakkale’deki sosyal etkileşimi artırmayı hedefleyen keyifli bir etkinlik olarak planlandı. Etkinlik, 11 Temmuz’da başlayacak ve 15 Temmuz’a kadar sürecek. Halk Kafe yanında kurulacak panayırda, lunapark, stantlar, alışveriş imkanları ve çeşitli eğlenceler yer alacak.

Özellikle çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan katılımcıyı memnun edecek olan Yaz Panayırı, lunaparkıyla da dikkat çekiyor. Etkinlik boyunca ziyaretçiler, lunaparkın keyfini çıkarabilecek ve çeşitli eğlencelerle zamanlarını geçirebilecekler.

Başkandan davet

Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, panayıra tüm Çanakkalelileri davet ederek, "Bu yazın en keyifli etkinliklerinden biri olan Kepez Yaz Panayırı'na hepinizi bekliyoruz. Halkımızın bir araya gelip eğlenmesini sağlamak için bu etkinliği düzenledik. Keyifli bir yaz günü geçirmek isteyen herkesi panayıra bekliyoruz" dedi.