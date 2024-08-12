Çanakkale'de kadın girişimciler tarafından hayata geçirilen "Hanımeli" süs bitkileri girişimi, bölgedeki ilk proje olarak dikkat çekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkaslan'ın öncülüğünde başlayan proje, süs bitkileri üretiminde önemli bir adım atıyor.

Hanımeli projesinin detayları

Çanakkale Ziraat Odası üyesi kadın girişimciler tarafından başlatılan Hanımeli süs bitkileri girişimi, bölgedeki ilk girişim olarak öne çıkıyor. Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkaslan, kadın girişimcileri bir araya getirerek projeyi destekledi. Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi, kurumlar arası iletişimi başarıyla yönetirken, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçılar Birliği tarafından projeye hibe edilen Solidago, cipsofilla ve statis bitki materyalleri, girişimin başarısını artırdı.

Eğitim ve destek

Hanımeli projesinin eğitim modülü, Dünya Çiftçiler Günü’nde ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde tanıtıldı. Ekim şenliği, Halileli Köyü’nde muhtarlığa ait 3 dekar alanda gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği, İstanbul ve Yalova’daki mezat ve üretici sahalarını ziyaret için lojistik destek sağladı. Tarımsal üretim destekleri, üniversitenin öğretim üyeleri tarafından verildi, bu da projenin başarıyla yürütülmesine katkıda bulundu.

Hasat ve üretim süreci

Çanakkale'nin ilk süs bitkileri girişimi "Hanımeli"nin ilk çiçekleri hasat dönemine ulaştı. Ağustos ayında yapılan hasat ve kasımpatı ekimi ile üretim süreci devam ediyor. Proje, Çanakkale’nin süs bitkileri ihracatında bir ilki hedefliyor ve bu alandaki ilk ihracatın gerçekleştirilmesi planlanıyor.