Çanakkale'nin tarihi dokusunu korumak ve şehitlerin, gazilerin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen "Tarih, Şan, Şeref, Bizim Çanakkale Kahramanları" projesi için önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bu proje kapsamında, Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği arasında iş birliğini sağlayacak bir protokol imzalandı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Gülşen Uz arasında imzalanan protokol, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin ailelerine ve yakınlarına destek olmayı amaçlıyor. Vali Aktaş, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu önemli adımın Çanakkale'nin tarihine ışık tutacak bir proje olduğunu ifade etti.

"Tarih, Şan, Şeref, Bizim Çanakkale Kahramanları" projesi, Çanakkale'nin tarihi mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacı taşıyor.