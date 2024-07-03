Çanakkale'nin Meşhur Domatesi Için Fideler Toprakla Buluştu

Çanakkale'nin kendine has kokusu ve lezzetiyle ünlü domatesi için ilk turfanda fideler toprakla buluştu. Rüzgar ve topraktan aldığı eşsiz aromasıyla bilinen Çanakkale domatesinin hasadı, Temmuz ayında başlayacak. Yaklaşık 80 bin dönüm alanda 700 bin ton domates üretilen Çanakkale'de, hasat Kasım ayına kadar devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak bu domatesler, taze tarla domatesi yeme şansını Kasım ayına kadar sunacak.

Lezzetin sırrı rüzgar ve toprak

Çanakkale domatesi, Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı'ndan esen rüzgarlar ve potasyum açısından zengin topraklardan aldığı lezzetiyle tanınıyor. Raf ömrü uzun olan bu domatesler, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde tüketicilerin ilk tercihi oluyor. Çanakkale'de, her yıl bir kısmı sofralık, bir kısmı da salçalık olmak üzere geniş alanlarda domates üretimi yapılıyor. İlk turfanda fideler Nisan veya Mayıs aylarında toprakla buluşuyor ve Temmuz ayının ortalarından itibaren hasat ediliyor.

Üreticilerin zorlu mücadelesi

Merkez ilçeye bağlı Çıplak köyü muhtarı ve domates üreticisi Ufuk Göçoğlu, 24 Mayıs'ta toprakla buluşturdukları fidelerin 90 gün sonra meyve vereceğini belirtti. Göçoğlu, "Çanakkale domatesinin bu kadar lezzetli olmasının sebebi, Kaz Dağları'ndan esen rüzgarlar ve toprağın özellikleridir. Ancak, artan maliyetler ve zararlılar nedeniyle domates üretimi azalmaya başladı. Mevsimlik işçi bulma zorluğu da üretimi etkiliyor" dedi.

Göçoğlu, bölgede yaklaşık 110 dönüm domates ekimi olduğunu ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle domates üretiminin azaldığını belirtti. "Şu anda bu tarlada 10 dönüm domates ekili, 30 bin TL dönüm maliyeti var. Ortalama 7-8 ton domates alınıyor. Maliyetleri karşılamak için 4 liranın üstünde satmamız gerekiyor" diye ekledi.