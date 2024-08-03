Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Çanakkalespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Uğur Kapısız’ı kadrosuna katan Çanakkalespor, son olarak beş yeni isimle anlaşma sağladı. Bu transferlerle kadrosunu güçlendiren Çanakkalespor, gelecek sezon için iddialı bir hedef belirliyor.

Çanakkalespor’un yeni yüzleri

Yeni sezonda Çanakkalespor’un formasını giyecek oyuncular şu şekilde:

Beşir Ndiaye (Torbalıspor, Stoper): Defans hattına önemli bir güç kazandıracak olan Ndiaye, savunmadaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Emin Ergun (Bigaspor, Stoper): Bigaspor’dan transfer edilen Ergun, hava toplarındaki hakimiyeti ve top kapma becerisiyle biliniyor.

Gürhan Özdemir (Kaynaşlı Belediyespor, Orta Saha): Orta sahada oyun kurma yeteneğiyle tanınan Özdemir, Çanakkalespor’un oyun sistemine önemli katkı sağlayacak.

Emircan Aytekin (Bigaspor, Orta Saha): Dinamik ve yetenekli bir orta saha oyuncusu olan Aytekin, hücuma verdiği destekle öne çıkıyor.

Cihangir Korkmaz (Ezinespor, Kaleci): Kalede güven veren Korkmaz, eldivenleriyle takımının kalesini koruyacak.

Takımın yeni yapılanması

Çanakkalespor, yeni transferleriyle birlikte Süper Amatör Lig’deki şampiyonluk hedefini destekleyecek bir kadro oluşturdu. Kulüp yönetimi, bu oyuncuların takıma büyük katkı sağlayacağına ve sezon boyunca önemli bir rol oynayacaklarına inanıyor.

Yeni transferlerin takıma entegre edilmesiyle birlikte Çanakkalespor’un oyun yapısında değişiklikler ve yenilikler yaşanacak.