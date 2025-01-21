Ünlü iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a, eski hastasına hatalı tedavi uyguladığı iddialarıyla tazminat davası açıldı. İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma yapan Karatay, "4 yıldır görmediğim bir hasta yüzünden suçlanıyorum" dedi.

"Hastam 4 yıl görmediğim birisi"

Duruşmada söz alan Canan Karatay, hastayı son olarak 2016 yılında muayene ettiğini ve ardından birkaç yıl süresince takip ettiğini belirtti. Karatay, hastanın 2020 yılından itibaren kendisini bir daha görmediğini vurgulayarak, iddiaların tamamen yanlış olduğuna dikkat çekti: "Hastam şeker hastasıydı, bu yüzden tansiyonu yüksekti. Vücudu tuzsuz olduğu için tansiyonu arttı. Alkol ve sigara kullanıyordu. Ona uygun bir diyabet beslenme listesi verdim ve Karatay diyetini uygulamasını önerdim

"Tedavi sonuçları çok iyi oldu"

Canan Karatay, tedavi sürecinin başarılı olduğunu ve hastanın birçok sağlık sorununun tedavi önerileri sayesinde düzeldiğini söyledi. Karatay, hastanın şeker hastalığına dair geçmişinde eksik bilgi olduğunu belirterek, 2005'teki kayıtlarında ürik asit yüksekliği olduğu bilgisini verdi ve tedavi sürecinin ardından bu seviyenin düştüğünü belirtti. "Hasta kalp çarpıntısı gibi sorunlar yaşarken, önerdiğim tedavi ile değerleri düzeldi. Birçok risk faktörü tedavi ve önerilerimle iyileşti."

"Ölüm sebebi kanama, benim tedavi ile alakası yok"

Canan Karatay, medyada yer alan haberlere atıfta bulunarak, hastanın ölüm sebebinin kanama olduğunu öğrendiğini belirtti. Bu durumun, uyguladığı tedavi ile herhangi bir bağlantısı olmadığını savundu. "Televizyondaki haberlerden öğrendiğim kadarıyla, ölümün kanamadan kaynaklandığını öğrendim."

Davalı hastanenin avukatı: "Dava reddedilsin"

Karatay’ın savunmasının ardından hastanenin avukatı, davanın reddedilmesi gerektiğini belirtti ve davanın temelsiz olduğunu ifade etti.