Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu'nun "Canavarlar Gerçek midir?" isimli kısa film projesi, Public Film Ödülü'nü kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 143 proje arasından seçilerek Kısa Film Yapım Desteği alan film, erken yaşta evlilik ve çeyiz kültürü konularına dikkat çekiyor.

Jüriden tam not

74 başvuru arasından 7 finalisti seçen jüri, "Film yapımcılarının güçlü ve net vizyonuyla öne çıkan bu projenin, tür sinemasına ve kültürel ögelere dair unsurların akıllıca kullanımı bizi etkiledi" diyerek kararını açıkladı.

Filmin dikkat çeken kısımlarını anlatan Sertaç Koyuncu, "Kimi koşullarda çeyiz kültürünün psikolojik bir şiddet ve dayatma unsuruna dönüşebileceğini anlatıyoruz" dedi. Film, toplumsal bir sorun olan erken yaşta evliliği ve bu evliliklerin arkasındaki kültürel baskıları ele alarak izleyicileri düşündürmeyi amaçlıyor.