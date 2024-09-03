Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önemli bir dava başlıyor. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek, yarın sanık olarak hakim karşısına çıkacak.

İddianamenin detayları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, suç örgütünün yapısındaki rolleri ve suç faaliyetleri detaylandırıldı.

Suç örgütü

İddianamede, Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek’in, Onur Apaydın liderliğindeki suç örgütü içerisinde yer aldığı belirtiliyor. Örgütün, ucuza araç sattıkları iddiasıyla vatandaşları dolandırdığı ve suç gelirlerinin aklandığı aktarılmış. Alisya Bahar Candan’ın bankacılık faaliyetlerini yürüttüğü ve suç gelirlerini akladığı, Gülnihal Çiçek’in ise suç örgütü toplantılarına katıldığı ifade ediliyor.

İddianamede, şüphelilerin sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğu, bu nedenle suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerinde etkin rol oynadıkları vurgulanıyor. Bahar ve Nihal Candan’ın ünlü ve tanınmış simalar olarak, mağdurları kandırma konusunda özel toplantılarda yer aldıkları belirtilmiş.

Örgüt liderinin konumu

İddianamede, örgüt lideri Onur Apaydın’ın gizli muhasebeci ve kasa olarak Alisya Bahar Candan’ı kullandığı, bankacılık işlemleri ve suç gelirlerinin aklandığı ifade ediliyor. Mağdur temin etme görevlisi Hacı İsrafil Sağlam’ın ifadesinde, Nihal Candan’ın Onur Apaydın’ın sevgilisi olduğu ve örgüt toplantılarında yüksek bir konumda yer aldığı belirtilmiş.

Diğer şüpheliler ve adli süreç

İddianamede, diğer 20 şüpheli hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.