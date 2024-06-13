Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak bilinen ablası Gülnihal Çiçek dahil olmak üzere 22 sanık, "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından dolayı mahkemeye çıkacak. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasını 4 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'nde yapma kararı aldı.

İddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık ve Gülnihal Çiçek ile Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yer aldığı belirtiliyor. İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu ve suç örgütünün dolandırıcılık ve tefecilikten gelir elde etmek için kurulduğu iddia ediliyor. Örgütün, suç dünyasında "Sazan Sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullandığı ifade ediliyor.

Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre örgüt içinde daha etkin bir rol oynadığı belirtilen iddianamede, Gülnihal Çiçek'in tutukluğu süresince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildiriliyor.

Alisya Bahar Candan hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu görevlisi veya finans kuruluşu çalışanı gibi tanıtarak dolandırıcılık" suçlarından 14 ila 44 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 ila 24 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer 20 sanık hakkında ise farklı suçlardan farklı oranlarda hapis cezası talep ediliyor.