İzmir'in Dikili ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın, Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle müdahale etti. 8 saat süren mücadele sonunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Zeytin ağaçları zarar gördü

Yangında bir bağ evi tamamen kül olurken, bahçedeki zeytin ağaçları da büyük zarar gördü. Ayrıca, bazı evlerin bahçelerinde bulunan ağaç ve otluklar da yandı.