Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım, sosyal medyada kızları Mavi'nin vesikalık fotoğraf çekim anlarını paylaşarak büyük ilgi topladı. Yıldırım, esprili paylaşımlarıyla tanınırken, bu kez kızının büyüme sürecini takipçileriyle paylaşarak yine dikkatleri üzerine çekti.

İşaret parmağından güç aldı

Caner Yıldırım, Mavi'nin yıllar içinde çekilen vesikalık fotoğraflarını birleştirerek bir kolaj oluşturdu. Paylaşımda, Mavi'nin her vesikalık çekiminde babasının işaret parmağını tutması gözlerden kaçmadı. Bu sevimli detay, takipçilerin beğenisini kazandı ve kısa sürede paylaşım, yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranlarının bazı yorumları ise şöyleydi...