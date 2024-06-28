Samsun'un Canik ilçesi, emekli vatandaşlar için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emeklilere yönelik sundukları fırsatları açıkladı. Emekli vatandaşlar, Canik Belediyesi'ne ait düğün salonlarını %50 indirimli kullanabilecek, ayrıca Meşe Tesisleri'nde %30 indirimden faydalanabilecekler. Bunun yanı sıra, emeklilere özel Çanakkale ziyaret programları düzenlenecek.

Emeklilere sosyal ve ekonomik destek

Başkan İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Emekli vatandaşlar için düğün salonu kiralamalarında ve Meşe Tesisleri'nde indirimler sunacaklarını belirten Sandıkçı, "Emekli vatandaşlarımızın sosyal hayatlarına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Onların refahını artıracak projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

İş birliği protokolü imzalandı

Canik Belediyesi ile Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında emekli vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını artırmaya yönelik bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ünal Kaya tarafından imzalandı.

2024 emekliler yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2024 Emekliler Yılı kapsamında, Canik Belediyesi de emeklilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Sandıkçı, "Çalıştıkları süre boyunca ülkemize önemli katkılar sağlamış olan emekli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin ekonomik ve sosyal refahını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.