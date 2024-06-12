İSTANBUL (AA) - CANiK ve Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketleri, Paris'te düzenlenecek olan savunma sanayi fuarı Eurosatory'e katılacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, savunma sanayi alanındaki dünyadaki en büyük üç fuardan biri olan Eurosatory'de sektördeki son yenilikler, ürünler ve teknolojiler sergilenirken, etkinlik, üreticileri, startupları, sektör profesyonellerini ve devlet yetkililerini bir araya getirecek.

17-21 Haziran'da Paris'te gerçekleştirilecek fuarda CANiK ve grup şirketleri tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır makinalı tüfek ailesinin her 3 varyasyonu olan CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 savunma ve güvenlik profesyonellerine sunulacak.

Fuar kapsamında ayrıca, CANiK ve grup şirketleri tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır makinalı tüfek ailesinin her 3 varyasyonu olan, CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunulacak.

Bir diğer grup şirketi olan UNIROBOTICS tarafından geliştirilen yerli ve milli Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesi olan TRAKON serisi TRAKON, TRAKON LITE ve TRAKON TARGAN ürünleri teknolojik ustalığın ve yerli savunma sanayisinin geldiği noktanın göstergesi olarak Eurosatory'de yerini alacak. TRAKON serisi UKSS'ler, hem teknolojik hem de güvenlik standartlarına uygunluk açısından yabancı delegasyonlar tarafından tercih ediliyor.

Daha önce İstanbul ve Londra'da tanıtımı yapılan düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top konseptinin fuarda önce çıkması bekleniyor.

- "Uluslararası alanda yeni rekorlara imza atmaya hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2023'te Türk savunma şirketleri arasında ihracatta ilk 10'da yer alan tek özel sektör silah üreticisi olduklarına dikkati çekti.

2024'te de dünyanın önde gelen savunma ve güvenlik endüstrisi etkinliklerinden biri olan Eurosatory Fuarı'na katılacaklarını ifade eden Aral, "SYS Grup şirketleriyle yaratmış olduğumuz ekosistemin global savunma sanayiinde nasıl bir fark yarattığını birlikte görmekteyiz. Eurosatory'e, savunma ve güvenlik alanında küresel düzeyde, en son gelişmelerle özverili işbirlikleri ve geleceğin trendlerinin önemli bir buluşma noktası ve bu yıl birçok değerli delegasyonun katılımıyla daha da zenginleşecek." açıklamalarında bulundu.

Aral, CANiK markası altında ürettikleri hafif silahlarla dünya çapında en büyük 5'inci şirket konumuna geldiklerini ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatının yüzde 75'ini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, SYS Grup şirketlerinin 2023'te net kilogram başına ihracat bedelinin ortalama 300 doların üzerinde gerçekleştiğini, bu rakamın 2024'te daha da artmasını beklediklerini belirtti.

2023'ü rekor ihracat performansıyla tamamlamanın gururunu taşıyan Türk savunma sanayisinin, bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak için kararlılıkla çalıştığının altını çizen Aral, şunları kaydetti:

"CANiK ve tüm grup şirketleri olarak, ülkemizin savunma sanayiindeki başarı hikayesine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da geliştirdiğimiz konseptler doğrultusunda ürettiğimiz üstün kalite ve yenilikçi çözümlerimizle, uluslararası alanda yeni rekorlara imza atmaya hazırız. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve teknolojik üstünlüğümüzle, ihracat yolculuğumuzda her zamanki gibi lider konumumuzu koruyacağımıza inanıyoruz. Değerli katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizle Eurosatory'de buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Birlikte, güçlü iş birlikleri kurarak ve geleceğe yönelik stratejik adımlar atarak, savunma ve güvenlik alanındaki küresel vizyonumuza katkı sağlayacağımıza inancımız tamdır."