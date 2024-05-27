İSTANBUL (AA) – CANiK, fen lisesi öğrencilerini Samsun'daki Hezarfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı'nda bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fen liseli 80 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler CANiK'in SYS üretim tesislerini yakından inceleme fırsatı buldu.



Proje kapsamında öğrenciler, kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı olacak sunumlara, atölye çalışmalarına, panellere ve söyleşilere katılma imkanı buldu.

CANiK, kampa katılan öğrenci ve eğitmenleri fabrikasında ağırlayarak, yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerini tanıttı. Öğrenciler, bu etkinlikle hem üretim hattında merak ettikleri hem de CANiK ve SYS Grup şirketlerinin sunduğu kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

- "Bütün ümidimiz gençlikte"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, şirketin başarısının zor ve meşakkatli bir süreçle gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu başarı, doğru vizyon ve stratejik planı destekleyen, tüm ekosistemi kendi içinde ve tümsel anlamda entegre çalıştırıp, hedeflere ulaşmak için azimle, yüksek motivasyon ile çalışan değerli ekip arkadaşlarımızın eseridir. İyi eğitimli, çalışkan, işinin ehli Türk insanının eseridir. Bu sebeple şirketimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk komitemizin vizyon ve organizasyonunda, yönetim kurulumuzun tam desteği ile gençlerimize destek olmaya, onlara yol açmaya ve global dünyada, evrensel kimlikleriyle aydınlık geleceğe adım atmalarında ön ayak olmaya, başarımızı, tecrübemizi paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü bütün ümidimiz gençliktedir." ifadelerini kullandı.

Aral, şunları kaydetti:



"Bizler, 16 Mayıs 1919'da İstanbul Galata rıhtımından, tam bağımsız Türkiye ve özgürlük için yola çıkan, umut ve mücadele ile dolu, Bandırma Vapuru'nun yolcularıyız. Bizler 2232 sene önce Metehan'ın kadim törelerle kurduğu ilk Türk devletinin, şanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünyada bir benzeri olmayan muazzam mücadele ile kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin evlatlarıyız. Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe doğru ilelebet yürümeye, en yüksek teknoloji ile büyük katma değer yaratmaya, her daim araştırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bu cennet vatanı bizlere armağan eden, bu ulvi amaç uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi, gazilerimizi, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını huzurunuzda bir kez daha minnet ile anıyorum."