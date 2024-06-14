İSTANBUL (AA) - CANiK Team sporcusu ve CANiK Academy sportif atış eğitmeni Alperen Kıvılcım, 2024 Uluslararası Savunma Silahları Birliği (IDPA) Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 IDPA Avrupa Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi.

Savunma amaçlı tabanca kullanımında yetenekleri sergileme fırsatı sunan şampiyonaya 23 ülkeden 414 yarışmacı katıldı.

Şampiyonada CANiK Team sporcusu Alperen Kıvılcım, tabanca kategorileri genel sıralamasında zirveye yerleşti. Tüm etapları isabetli atışlarıyla "down-zero" (tüm etaplarda bütün hedefleri tam isabetle vurmak) derecesi alarak tamamlayan Kıvılcım, şampiyonluğunu kırılması zor bir rekorla taçlandırdı.

Türk sporcu, başarısıyla turnuvada kullandığı dünyaca ünlü ve ABD'de yılın tabancası seçilen "CANiK SFx RIVAL-S" ve "MECANiK MO3" refleks nişangah ile "Most Accurate", "Carry Optic Division 1", "Carry Optic Master 1" ve "High Industry" ödüllerinin sahibi oldu.

- "Bu daha başlangıç"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıvılcım, elde ettiği başarı için çok çalıştıklarını belirterek, "CANiK Academy bünyesinde geliştirdiğimiz ve uygulamış olduğumuz bilimsel ve inovatif antrenman yöntemlerinin modern atıcılığın gelişimine yönelik sonuçlarını görüyoruz. Daha önce kimsenin atılamaz dediği sürelerde, kimsenin vurulamaz dediği isabetlilikte atıcılık sporunu icra ediyoruz. Bu daha başlangıç, bizi izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

CANiK ACADEMY Direktörü İsmail Dut da CANiK Team'in, bir kez daha Avrupa şampiyonu olması ve bu başarıyı rekorla gerçekleştirmelerinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

"Deneyim Öğretir" mottosuyla faaliyet gösteren CANiK Academy'nin, atıcılık sporunda bilimsel yaklaşımı ele alarak geliştirdiği eğitim programlarının meyvesini almaya başladıklarını vurgulayan Dut, şu değerlendirmede bulundu:

"Alperen Kıvılcım'ın sıfır hata ile tüm rakiplerine açık ara fark atarak Avrupa şampiyonu olması, bizlerin ne kadar doğru yolda olduğunun kanıtıdır. Şimdiye kadar elde edilen tüm başarılara rağmen, daha yolun çok başındayız. CANiK Team atıcılarımızın kazandığı başarıların, takım çalışmasıyla yürütülen bir süreç sonucu olduğunu asla unutmamak gerek.



Tamamen bilimsel antrenmanlarla yapılan çalışmalarla takım üyelerinin performansının her geçen gün daha yukarı çıktığını ve daha önce eşi benzeri görülmemiş performanslara erişilebildiğini birlikte görüyoruz. Bundan sonra, sadece ürettiğimiz dünyaca ünlü ateşli silahlar ile değil aynı zamanda yetiştirdiğimiz üstün atıcılar ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerimize çekeceğiz."

CANiK Team, takım kaptanı Nils Jonasson ile 2022'de de Avrupa şampiyonluğuna uzanmıştı. Jonasson, 515 sportif atıcının mücadele ettiği şampiyonada "CANiK SFx Rival" tabanca ile ESP Ligi Şampiyonu, ESP DM birinciliği ve "High International Handgun" ödüllerinin sahibi olmuştu.