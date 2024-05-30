İSTANBUL (AA) - CANiK ile Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri Unirobotics, AEI Systems ve Mecanik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ulusal ve uluslararası işbirliği kabiliyetlerini artırmak amacıyla düzenlenen EFES-2024 Tatbikatı'na katıldı.

CANiK'ten yapılan açıklamaya göre, tatbikatın TSK'nın müttefik ülkelerle birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmek ve Türk savunma sanayisinin son teknolojilerini sergilemek amacıyla da düzenlendiği belirtildi.

Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere 2 aşama halinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey atış ve tatbikat bölgelerinde gerçekleştirilen tatbikat, TSK'nın büyük ve kapsamlı planlı tatbikatlarından biri olarak dikkati çekti.

Tatbikata, ABD, İtalya, Fransa, Azerbaycan, Pakistan, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’nın da aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkeden yaklaşık 1500 yabancı personelle birlikte toplamda 12 bini aşkın askeri personel katıldı.

Tatbikatın en önemli etkinliklerinden biri olan Seçkin Gözlemci Günü, savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

- Savunma sanayi ürünlerini sergileme fırsatı

Tatbikat kapsamında oluşturulan Savunma Sanayi Sergisi'nde açılan ortak stant alanında grup şirketlerinin milli modern silah sistem ve konseptleri sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, tatbikatın Türkiye'nin milli askeri yeteneklerini ve savunma sanayi ürünlerini sergileme fırsatı sunduğunu belirterek, müttefik ülkelerle koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını aktardı.

Tatbikatın bölgedeki en geniş katılımlı ve kapsamlı tatbikat olma özelliğinin, Türkiye'nin uluslararası savunma işbirliğine verdiği önemi gösterdiğini kaydeden Aral, "EFES-2024 Tatbikatı, bölgesel güvenliğe katkıda bulunma ve TSK'nın operasyonel kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Aral, şirketlerin tatbikatta kendini kanıtlamış silah ve silah sistemlerini modern dünya ordularına gösterme imkanı bulduğuna dikkati çekerek, "Başta AEI Systems'ın 30x113 mm düşük geri tepmeli topu VENOM LR ve 30x113 mm konseptimiz tüm modern orduların dikkatini çekerken, Hisar sınıfı milli açık deniz karakol gemilerimize entegre edilen TRAKON TARGAN milli deniz tipi uzaktan komutalı silah sistemimiz (UKSS), özellikle insansız kara ve deniz sistemlerinin en çok tercih edilen UKSS'si olan TRAKON LITE seçkin gözlemcilerden tam not aldı." açıklamasında bulundu.