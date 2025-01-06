İstanbul'da eşinin cesedini otomobilin bagajında taşırken yakalanan Engin Çelik'in, Eyüpsultan'da eşi Ayşe Çelik'i öldürmesinin hemen sonrasında cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı.

Sultangazi'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve bir süre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilin bagajında, sürücü Engin Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Çelik'in cesedi bulundu.

Engin Çelik'in cinayeti Eyüpsultan ilçesinde işlediği ve eşinin cesedini otomobilin bagajına koyduktan sonra Sultangazi'de yakalandığı öğrenildi.

Cinayeti gören çevredeki bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, sürücü kapısı açık olan aracın dışında Engin Çelik'in elinde tabanca ile dolaştığı ve cep telefonuyla konuştuğu görülüyor.

Görüntüyü çeken kişi ise kayıtta, araç sürücüsünün tabanca ile öldürüldüğünü söylüyor.