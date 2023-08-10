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Ekiplerin arızayı hızlı bir şekilde müdahale ettiği belirtilen açıklamada, arızanın kısa sürede giderilmesinin planlandığı kaydedildi.

Öte yandan İZSU'dan yapılan açıklamada, Basmane Meydanı Gazi Bulvarı ve İkiçeşmelik Caddesi'nden geçen 600 milimetre çapındaki çelik boruda patlama meydana geldiği belirtildi.

Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İZSU ) ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

Fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaştı.

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