Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip ve hava destekli müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekipler seferber oldu

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, Meydan köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda büyük bir yangın çıktı. Yangın, 17 Ağustos tarihinde öğleden sonra başladı ve hızla yayıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi gönderildi. Ayrıca, yangının söndürülmesine yardımcı olmak üzere bölgeye helikopter de talep edildi. Yangın, gökyüzüne yükselen yoğun dumanlarıyla kilometrelerce uzaklıktan gözlemlenebiliyor.