Çankırı Valiliği, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, özellikle Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale illerinde bugün etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, güney yönlerinden esecek rüzgarın 50-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise rüzgarın yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Fırtına çarşamba akşamı dinebilir

Valilik açıklamasında, çarşamba akşam saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi. Ancak, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.