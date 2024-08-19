Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Meydan köyü mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek kontrol altına alınamayan bir boyuta ulaştı.

Yangının yayılması ve müdahale çabaları

Yangının hızla yayılması nedeniyle, hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri ve diğer ilgili birimler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çaba gösteriyor.

Köylerin tahliyesi

Yangının tehdidi altındaki Yukarımeydan ve Dere köyleri, güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildi. Köylerde yaşayan vatandaşlar, değerli eşyalarını yanlarına alarak güvenli bölgelerden birine yönlendirildi. Tahliye edilen köyler, dron ile havadan görüntülenerek durumu daha iyi değerlendirmek ve yangının etkilerini izlemek mümkün oldu.

Tehdit ve güvenlik önlemleri

Yangının hızla yayılması, çevredeki diğer yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik önlemleri ve tahliye işlemleri, yangının daha fazla yerleşim alanını etkilemesini engellemeye yönelik olarak titizlikle yürütülüyor.

Yangının çıkış nedeni ve ilerleyen süreçte yaşanabilecek olası gelişmeler hakkında detaylı bilgi, yetkililer tarafından sağlanacak.