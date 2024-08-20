Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucu üç cephede kontrol altına alınırken, bir cephede ise yangına müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının dün saat 17.30'da Yukarıdere köyü sınırlarında başladığını ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirtti.

Tahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirildi

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, AFAD, Kızılay ve jandarma gibi birçok kurumdan 267 personel ve 102 araçla müdahale edildiğini vurgulayan Vali Taşolar, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti. Yangının hızla yayıldığı bölgedeki dört köyden toplam 125 kişi, tedbir amacıyla tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.

Müdahale sabaha kadar sürdü

Vali Taşolar, şu ana kadar can ve mal kaybının yaşanmadığını, ancak yangının son cephesinde de kontrolün sağlanması için çalışmaların sabahın ilk ışıklarına kadar süreceğini söyledi. Yangının çıkış sebebine yönelik araştırmaların devam ettiğini belirten Taşolar, vatandaşlara itidal çağrısında bulundu.