Olay, Çankırı-Ankara karayolu Kızılırmak yol ayrımında meydana geldi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, M.E.Y. (42) yönetimindeki 06 NP 432 plakalı otomobilin, Ş.Ç. (41) yönetimindeki 77 BH 855 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde ciddi hasar meydana geldi.

Yaralıların durumu ve müdahale

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte Z.Ç. (11), K.Ç. (50), H.E.Ç. (8), Y.E.Ç. (2), E.Ç. (29) ve A.M.Ç. (3) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik kısa süreliğine aksadı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir araştırma yapacaklarını belirtti.