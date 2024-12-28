Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir oyun salonunda kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda 15,1 litre kaçak alkol ele geçirilirken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak alkol ele geçirildi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli faaliyetlerin tespit edildiği bir oyun salonuna baskın düzenledi. Yapılan detaylı aramalarda, toplamda 15,1 litre kaçak alkol ele geçirildiği bildirildi.

İşletme sahibi hakkında işlem başlatıldı

Olayla ilgili olarak işletme sahibi B.M. gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak alkolle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Kaçak alkolün tüketici sağlığına ciddi zararlar verebileceğini belirten yetkililer, bu tür faaliyetlerin önüne geçmek için denetimlerin sıkılaştırıldığını ifade etti.