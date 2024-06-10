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Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza da otobüsteki 9 kişi yaralandı.

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