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Yaralanan tır sürücüsü ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yoldan geçen Ali Günbal yönetimindeki 06 BCP 023 plakalı otomobil, tırdan düşen beton blokun çarpması sonucu şarampole devrildi.

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