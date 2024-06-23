Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, Terme’den Yakakent’e kadar 30 kilometrelik yüzülebilir alanda 80 cankurtaran ile sahillerde boğulma vakalarını önlemek için aralıksız hizmet veriyor.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipler yaz aylarının da gelmesiyle birlike boğulma vakalarını önlemek ve vatandaşları bilgilendirmek için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz’in en güzel sahil bantlarından birine sahip şehri Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlar Terme ilçesinden Yakakent ilçesine kadar 30 kilometrelik yüzülebilir alanda, 80 cankurtaran ile sahillerde boğulma vakalarını önlemek için aralıksız hizmet veriyor. Bayram tatili yoğunluğunda ekipler aynı zamanda jet ski ve cankurtaran botları ile deniz devriyeleri gezerek vatandaşların denizde can güvenliğinin ve gerekli talimatlara uyup uymadığının kontrolünü yapıyor.

Ekipler, vatandaşları da cankurtaran olmayan bölgelerde denize girmemeleri ve rip akıntısına karşı dikkatli olmaları noktasında uyarıyor.