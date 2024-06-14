Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde canlı hayvan pazarında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Faruk Yiğiter (49) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasına da yansıdı ve kavgadan sonra 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tartışma kısa sürede büyüdü

Hayriye Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan iki ailenin üyeleri kurbanlık almak için geldikleri pazarda karşılaştı. Karşılaşma sonrası başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Silahı kimin ateşlediği bilinmiyor

Silahlı kavga sonucunda, kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ve olayla ilgisi bulunmayan Faruk Yiğiter yaşamını yitirdi. Yaralananlar arasında Abdurrahman Demirtaş (59), Vahit Demirtaş (21), Mehmet Gümüştaş (69), Mehmet Emin Haklı (30), Süleyman Güler (53) ve Mehmet Emin Korkmaz (30) bulunuyor.

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Faruk Yiğiter'in cenazesi ise otopsi için morga gönderildi. Kavgaya karışan ve kaçmaya çalışan 1 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.