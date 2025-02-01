Ünlü sunucu Hande Aydemir, canlı yayında yaşadığı talihsiz kaza ile ekran başındaki izleyicileri korkuttu!

TV100 ekranlarında "Haberin İçinden" programını sunan Hande Aydemir, canlı yayın sırasında kablo kutusuna takılarak yere düştü. Sunucunun bu talihsiz kazası, stüdyodaki konukları ve ekran başındaki izleyicileri endişelendirdi.

Aydemir’in imdadına programın konuğu yetişti. Kısa sürede olay yerinde olanlar, ünlü sunucunun iyi olduğunu belirtti. Sosyal medyada ise "Çok geçmiş olsun", "Aşırı korktum kafasını vuracak diye", "Çok şükür bir şey olmadı" gibi yorumlar hızla yayıldı.