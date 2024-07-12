Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya’nın Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. 45 yaşındaki K.Y., sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken elinde tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vuruldu ve ağır yaralandı.

Hastanede yoğun bakımda

Hemen hastaneye kaldırılan K.Y., yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Doktorlar, K.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Polis soruşturma başlattı

Olayla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü bir soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre, olayın kaza sonucu gerçekleştiği belirtiliyor. Polis, olay yerinde incelemeler yaparak tabancanın ruhsatlı olup olmadığını ve K.Y.’nin silaha nasıl sahip olduğunu araştırıyor.

Sosyal medya kullanımında dikkat

Bu üzücü olay, sosyal medyanın sorumlu ve dikkatli kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda dikkatli olunması ve tehlikeli davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.