Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansu Dere, tatil için Şili'yi tercih etti. 44 yaşındaki ünlü oyuncu, Güney Amerika'nın en gözde ülkelerinden birine yaptığı gezisi sırasında tarihi yerleri keşfetti ve sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

"Şili, kalbimi çaldın"

Dere, takipçilerine "Şili, kalbimi çaldın. Geri geleceğim" notunu düşerek Şili'deki izlenimlerini ve beğenisini dile getirdi. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Cansu Dere, tatilinin ardından yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Dere, "1001 Gece Masalları" adlı dizide Şehrazat karakterini canlandıracak. Dijital platformda yayınlanacak olan dizi, Şehrazat'ın hayatta kalabilmek için Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek amacıyla anlattığı 1001 gece masallarını konu alacak. Dere’nin yeni projesi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.