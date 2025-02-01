Ünlü oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz günlerde menajeri Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından ID İletişim Danışmanlık’tan ayrıldığına dair basında yer alan iddialara açıklık getirdi. Cansu Dere, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ID İletişim ile olan iş birliğini Mart 2024’te sonlandırdığını belirtti ve bu ayrılığın üzerinden tam 11 ay geçtiğini söyledi.

"Ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti"

Dere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Küçük bir düzeltme, bilgilendirme; 'ID İletişim’de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve Mart 2024’te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti. Dolayısıyla benim tarafımda yeni bir haber yok, hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklama getirmek istedim. Sevgilerimle.’”

Ünlü oyuncu, bu açıklama ile özellikle son günlerde sosyal medyada ve haberlerde yer alan, Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından Cansu Dere'nin de ajansından ayrıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Ayşe Barım, özellikle ünlü oyuncuların menajerliğini yapan bir isim olarak tanınmıştı. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla tutuklandı. Bu olayın ardından, Cansu Dere’nin de Barım ile olan profesyonel ilişkisinin sonlandırdığı yönünde söylentiler çıkmıştı.

Ancak, Dere’nin yaptığı açıklama, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Dere, ayrılık kararının çok daha önce alındığını ve söz konusu haberlerin yanlış bir zamanlamaya sahip olduğunu ifade etti.