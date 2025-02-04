Ünlü oyuncu Cansu Dere, eski menajeri Ayşe Barım hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. Trafikte görüntülenen Dere’nin mimikleri ise dikkat çekti.

Cansu Dere’den ayrılık açıklaması

Başarılı oyuncu Cansu Dere, başrolünde yer alacağı Binbir Gece Masalları dizisinin çekimlerine başlarken, eski menajeri Ayşe Barım hakkında yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Dere, Barım ile yollarını uzun zaman önce ayırdığını belirterek, yanlış anlaşılmaların önüne geçti.

Etiler’de kuaförüne girerken görüntülenen Dere, basın mensuplarının sorularına kısa ve net yanıt verdi. “Bugün hiç keyfim yok” diyen ünlü oyuncu, hakkındaki iddialara şu sözlerle açıklık getirdi: "Gerçek şu ki, Ayşe Barım ile ayrılığımız çok önce gerçekleşti. Yanlış anlaşılma oldu."

Tutuklama sonrası ayrıldığı iddiasına yanıt

Menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 28 Ocak’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Bu gelişmenin ardından Cansu Dere’nin menajerlik şirketinden ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak ünlü oyuncu, bu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı: "ID İletişim’de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve Mart 2024’te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti. Yeni bir durum yok."

Yeni dizisi için gün sayıyor

Cansu Dere, eski menajeriyle ilgili sorulara daha fazla yanıt vermekten kaçınırken, yeni projesi hakkında konuştu. Başarılı oyuncu, Binbir Gece Masalları dizisinin çekimlerinin başladığını belirterek, “Ön hazırlık süreci biraz uzun sürdü, bu yüzden biz de bekledik” dedi.