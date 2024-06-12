Türk vatandaşı Cansu Sancaktar, yedi yıl önce Nijerya Kralı'nın oğluyla evlenerek Nijerya'ya taşındı. Ancak, kraliyet sarayı yerine beklediği lüks ve ihtişamla dolu bir hayat yerine, büyük bir sürprizle karşılaştı. Sancaktar, sosyal medya hesaplarından Nijerya'daki yaşamını paylaşırken, kayınpederi ve kaynanasının kaldığı evi paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Cansu Sancaktar, evlilik sonucu kraliyet soyundan gelen "Nnonye" soyadını almıştı. Ancak, beklediği gibi kraliyet sarayında yaşamadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaştığı videolarda, kayınpederinin evinde gezindiğini ve bu evin bir gecekondu olduğunu gösterdi. Kayınpederinin yedi yıl önce vefat ettiğini ve kral olduğunu belirten Sancaktar, evin kapısının üzerindeki kraliyet arması ve yazılarla süslendiğini ifade etti.

Sancaktar, evin içini gezdirirken, kaynanasının kendisini sevgiyle karşıladığını ve evin içinde bulunan kraliyet figürlerine dikkat çekti. Evde bulunan bir heykelin kayınpederini temsil ettiğini ve kaynanasının da kendisine ayrılan bölümde oturduğunu belirtti. Bahçede ise mango ve palmiye ağaçları olduğunu gösterdi.

Ancak, beklentilerinin aksine, sarayda yaşamak yerine gecekondu bir evde yaşayan Sancaktar'ın paylaşımları, takipçileri arasında büyük şaşkınlık yarattı.