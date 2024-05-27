CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Cape Town'un Greenpoint semtindeki bir Türk restoranında düzenlenen etkinlikte, Ege lezzetlerinden fırında karides güveç ve İzmir köftesi ile 11 çeşit meze tanıtıldı.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, "Zengin Türk kültürünün benzersiz renklerinden biri olan Türk mutfağının özel lezzetlerini, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Mutfağı Haftasında, Cape Town'daki ünlü şefimiz Tayfun Aras tarafından hazırlanan yemeklerle kutladık." dedi.

Yeşildağ, "Ülkemizde her yörenin kendine has lezzetleri ve tarifleri var. Bu yıl Ege mutfağından özel tarifleri yabancı misafirlerimize sunduk. Bir yandan Türk mutfağının özel lezzetlerini tadarken, diğer yandan şefimiz kendilerine tarifler hakkında bilgi sundu." ifadelerini kullandı.

Türk şef Aras ise, etkinlik kapsamında sunulan yemekler hakkında bilgi vererek, "İki çeşit ana yemeğimiz vardı. Fırında karides güveç, mantarlı ve ançüez dolgulu, bir de İzmir köfte yaptık. Ayrıca Ege mutfağına ait 11 çeşit meze yaptık. Bunun dışında bol otlu beyaz peynirli börek, mercimek çorbası hazırladık. Tatlı olarak ise incir uyutması ve fırında sütlaç sunduk." diye konuştu.

Aras, etkinliğe katılanların yemekleri çok beğendiklerini söylediklerini aktardı.