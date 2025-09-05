İzmir’de Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin kapatılmasının ardından yeni çöp tesisi arayışı sürerken, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın Bornova’yı işaret etmesi tartışma yarattı. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ise, “Buna Atilla Kaya değil, Cemil Başkanım karar verir” diyerek yanıt verdi.

İzmir’de çöp sorunu sürüyor

İzmir’de uzun süredir gündemde olan çöp sorunu, Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından yeniden kritik bir noktaya geldi. Kentte yeni tesis için Menderes, Menemen, Yamanlar ve Torbalı seçenekler arasında yer alıyor ancak henüz somut bir karar alınmadı.

Kaya Bornova’yı önerdi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, katıldığı bir televizyon programında tesisin Bornova’da kurulabileceğini dile getirdi. Kaya, “Çöpün ana kısmı merkezde. Yamanlar işi çözüldüğünde 2 tesis daha lazım olacak. Bornova’da bir alan araştırılabilir. Akaryakıt maliyetlerini düşürmek için merkeze yakın bir noktada olması gerekir” dedi.

Çapın’dan net yanıt

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ise Kaya’nın önerisine sert çıktı. Çapın, “Buna Atilla Kaya değil Cemil Başkanım karar verir. Yeri belli olmayan bir şey için yorum yapmak anlamsız. Cemil Başkanım ve Büyükşehir ne karar verirse biz ona doğrudur deriz. Tekrar söylüyorum, bu kararı Atilla Kaya değil Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay verecek” ifadelerini kullandı.