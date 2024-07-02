İtalya’da bu yıl 59.’su düzenlenen Capri Napoli Ultra Maraton Yüzme Yarışı’nın bu yılki şampiyonu Türkiye adına yarışan Emre Erdoğan oldu. Erdoğan daha önce de Manş Denizi’ni geçmiştiİTALYA (İGFA) - İtalya'da 59.’su düzenlenen Capri Napoli 36 km ultra maraton yüzme yarışının bu yılki şampiyonu Türkiye oldu. Emre Erdoğan 9 tane yüzücü arasında Türkiye tarihinde ilk kez Capri Napoli şampiyonluğunu elde etti.

Erdoğan, 9 yüzücünün katıldığı yarışı 8 saat 1 dakika 40 saniyede bitirdi. Yarışta Brezilyalı Ana Carolina Morelli 8 saat 23 dakika 10 saniyelik derecesiyle ikinci, İtalyan Marco Millefiorini de 9 saat 35 dakika 15 saniyeyle üçüncü oldu.

Avrupa nın en prestijli kupaları arasında olan Capri-Napoli, ultra maraton yüzücüler açısından en önemli yarışlar arasında gösteriliyor. Türk yüzücü Emre Erdoğan bugüne kadar çok zorlu parkurlarda yüzme yarışlarına katıldı. Bireysel faaliyet başarıları da elde etti. Emre Erdoğan’ın antrenörlüğünü Kamil Resa Alsaran yürütüyor.

EMRE ERDOĞAN KİMDİR

İzmir’in yetiştirdiği uluslararası başarılara sahip sporcular arasında yer alan Emre Erdoğan, 1986 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 9 yaşında su topu ile spor hayatı başladı. Daha sonra serbest dalışa, son olarak da açık deniz yüzme sporuna yöneldi. Erdoğan spor hayatını İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak sürdürüyor. Çanakkale Boğazı’ndaki yarışmada 4.’lüğü elde ederek açık deniz yüzücüsü olarak adını duyuran Emre Erdoğan, Çanakkale, Marmaris, Datça ve Kaş'ta düzenlenen ulusal organizasyonlarda defalarca Türkiye şampiyonu oldu. Dünya genelinde "Ocean's Seven" adıyla bilinen dünyanın en zorlu yüzme parkurlarında yüzmeye başlayan Erdoğan,Cebelitarık, Manş ve Catalina'yı aştı. Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde 45 kilometrelik parkuru 9 saat 35 dakikata yüzdü. ABD’de 32.3 kilometrelik Catalina Boğazı’nı da 9 saat 50 dakikada tamamlamayı başardı. Açık denizde dünyanın en zorlu yüzme parkurları arasında gösterilen “Denizin Everesti” olarak bilinen Tsugaru Boğazı'nı geçmeyi başardı. Erdoğan, Shirakami Misaki Hokkaido'dan Shimokita'ya toplam 30 kilometrelik mesafeyi 7 saat 36 dakika 17 saniyede yüzdü. Denizanası ve köpekbalığı dolu suda son 4 kilometreye kadar dünya rekoru hızıyla yüzen Emre Erdoğan, akıntı nedeniyle sudan dünyanın en iyi 4'üncü derecesi ile çıktı.

Geçen sene ABD’de Manhattan adasını 7saat 3 dakikada dönerek şampiyon oldu. Triple crown (Manş-Catalina-Manhattan parkurunu tamamlayanlara verilen unvan sahibi oldu. Dünyada triple crown ünvanı sahibi sporcular arasında en hızlı ilk 10’da yer alıyor.