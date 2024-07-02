İtalya’da bu yıl 59.’su düzenlenen Capri Napoli Ultra Maraton Yüzme Yarışı’nda Türkiye’yi temsil eden Emre Erdoğan, birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Erdoğan, daha önce de Manş Denizi’ni geçerek adını duyurmuştu.

Emre Erdoğan birinci oldu

36 kilometrelik zorlu parkuru 8 saat 1 dakika 40 saniyede tamamlayan Erdoğan, yarışta birinci oldu. Brezilyalı Ana Carolina Morelli 8 saat 23 dakika 10 saniyelik derecesiyle ikinci, İtalyan Marco Millefiorini ise 9 saat 35 dakika 15 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Capri-Napoli'nin önemi

Avrupa’nın en prestijli yarışları arasında gösterilen Capri-Napoli Ultra Maratonu, ultra maraton yüzücüler için büyük öneme sahip. Erdoğan’ın bu zaferi, Türkiye tarihindeki ilk Capri-Napoli şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.

Kariyeri ve başarıları

İzmir doğumlu Emre Erdoğan, 1986 yılında dünyaya geldi ve 9 yaşında su topu ile spor hayatına başladı. Serbest dalıştan sonra açık deniz yüzme sporuna yönelen Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak kariyerine devam ediyor. Çanakkale Boğazı’ndaki yarışmada 4.’lük elde ederek adını duyuran Erdoğan, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda Türkiye şampiyonu oldu.

Dünya çapında başarılar

Dünya genelinde "Ocean's Seven" olarak bilinen zorlu yüzme parkurlarında başarılar elde eden Erdoğan, Cebelitarık, Manş ve Catalina Boğazı’nı geçmeyi başardı. Manş Denizi’nde 45 kilometrelik parkuru 9 saat 35 dakikada, Catalina Boğazı’nı ise 9 saat 50 dakikada tamamladı. Tsugaru Boğazı'nı geçerek “Denizin Everesti”ni fetheden Erdoğan, bu parkuru 7 saat 36 dakika 17 saniyede yüzdü.

Geçen yıl ABD’de Manhattan Adası’nı 7 saat 3 dakikada dolaşarak şampiyon olan Erdoğan, Triple Crown unvanını kazandı ve dünyada bu unvana sahip en hızlı ilk 10 sporcu arasında yer aldı.