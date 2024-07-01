Geçen haftaki yazımda ciğerimizi yakan ve yarınlarımızı kavuran yangınlardan bahsederken, yangınların çıkış nedenlerini ve nasıl önleyebiliriz ile ilgili düşüncelerimi paylaşmıştım. Tam da Çevre Haftası’na denk gelmişti.

Çevreyi korumak ve çevrecilik çalışmalarına yönelik organizasyonlar yapmamız gerekirken, çevremizi yakan, yeşilimizi, ormanlarımızı, canlarımızı yok eden yangınları konuşmak veya haberlerini yapmak zorunda kaldık.

Orman yangınları bu hafta kaldığı yerden hatta katlanarak devam etti, ediyor.

Cumartesi günü onlarca yangının ortasında çaresizce kalmamıza üzüldük, bazı iddialar ise bizi düşündürdü.

Bu yakıcı süreçte önemli bir çalışmanın gündemin dışında kalmasına da gönlüm elvermiyor.

Çünkü yaşadıklarımızla bire bir bağlantısı bulunan, “Orman Yangınlarına Bakış Konferansı” konusu ve katılımcıları açısından dikkat çekiciydi.

Özet olarak aktarmakta yarar olduğunu düşünüyorum.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliğiyle Çevre Haftası’nda “Orman Yangınlarına Bakış Konferansı” düzenlendi.

Doğal varlıklarımızın korunması, teknik ve bilim temelli doğru bilgi akışıyla orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilincin artırılması amacıyla düzenlenen konferansta iklim ve orman yangınları ilişkisi, yangın sonrası ormanlaştırma çalışmaları ile yangınlarda teknik altyapı ve yapay zeka uygulamaları konuşuldu.

İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu, Vakıf Kurucu Üyeleri’nden Enver Bakioğlu ve Sertaç Bakioğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile özel sektörden ve kamudan çok sayıda yetkili katıldı.

Ege Orman Vakfı Kurucu Üyeleri’nden Enver Bakioğlu açılış konuşmasında, “Konferansımızın ana teması olan orman yangınları, son yıllarda ülkemizde ve dünya genelinde çok fazla artış göstermiştir. Yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı, kurutucu rüzgârlar ve iklim değişikliğinin etkisiyle yangınların sayı ve etkilediği alan miktarı açısından artması öngörülmektedir. Orman yangınlarında insanlarla beraber on binlerce canlının ve ormanlarımızın kaybını yaşamaktayız. Yangın sebebiyle tahrip olan orman alanlarında insan kaynaklı yangınların toplam yangın alanlarına oranı ortalama yüzde 98’dir” ifadelerini kullandı.

İklim ve Orman ilişkisini anlattığı konuşmasında Ege Orman Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, sıcaklıkların artması ile birlikte orman yangınları riskinin de yükseldiğine dikkat çekti. Orman yangınlarına çoğunlukla insan kaynaklı ihmal ve kazaların yol açtığını söyleyen Tolunay, her afette olduğu gibi yangınlarda da önleyici tedbirlerin alınması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması, riskli meteorolojik koşullarda denetimlerin sıklaştırılması ile yangın sayısının ve yanan orman alanlarının azaltılabileceğini belirtti.

Ege Orman Vakfı Bilim Kurulu Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı, “Yangın sonrası ormanlaştırma ve restorasyon çalışmalarını” anlattı.

Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yangın sonrası yapılacak restorasyon çalışmalarına karar verebilmek için; yanan alanlarda öncelikle vejetasyon yapısı, habitat özellikleri, yangın şekli ve yenilenme kapasitesi (tepe tohum bankası, sürgünden yenilenme gibi) ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmalı, elde edilecek bilgiler doğrultusunda alandaki restorasyon çalışmaları yapılmalıdır” dedi.

Konferansın mesajları şöyle; orman yangınları çoğunlukla insan kaynaklı. Demek ki eğitim, denetim ve cezalandırma şart. Güçlü ve zengin bir ülkeyiz, son teknolojiye sahip yangın söndürme ordusu kurabiliriz. Sonrasında da yanmış alanların restorasyon çalışmalarını yapmalıyız.

Her yıl tekrar eden acıları yaşamak.

Deprem gibi değil bu, hiç olmazsa süreci tahminen belli.

Mücadele etmek, bitirmek, hiç olmadı en aza indirmek çok mu zor?