Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tekne gezintisi sırasında yaşanan olay, deniz yaşamının korunması açısından önemli bir hatırlatıcı oldu. Deniz üzerinde çuvala dolanmış bir caretta caretta yavrusu, tekne sahipleri tarafından fark edilip kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Alanya Kalesi açıklarında bir su sporları teknesinde bulunan Sinan Üzüm ve ekibi, denizde su yüzeyinde hareket eden bir çuvalın içinde kıvranan caretta caretta yavrusunu fark etti. Yavru kaplumbağanın çuvala dolandığını gören ekip, hemen harekete geçti.

Üzüm ve ekip arkadaşları, yavru caretta carettayı nazikçe tekneye aldılar. Çuvalın içinden çıkartılan kaplumbağa, su yüzeyinde kurtarılmayı bekledi. Ekip, yavru kaplumbağayı çuvaldan çıkardıktan sonra denize geri bıraktı. Caretta caretta, denize girmesiyle birlikte hızla derinlere doğru yüzerek gözden kayboldu.

Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Videoda, Üzüm’ün yavruyu çuvaldan çıkarıp denize bıraktığı anlar net bir şekilde görülüyor. Videonun sosyal medyada paylaşılması, deniz yaşamının korunması konusunda farkındalık yarattı.